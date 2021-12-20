KINGSPORT – The Volunteer swim team fared well in a meet Dec. 7 at the Kingsport Aquatic Center.
The Falcons men’s team took second place with 42 points, runner-up to the Virginia High Bearcats, who accumulated 103 points.
The Volunteer women’s team placed third with 48 team points. Galax won the women’s meet with 101 points, while Giles High was runner-up with 73 points.
Here are the results from the meet with photos by Dawn Lambert.
Scores — Women
Women — Team Rankings — Through Event 24
1. Galax Maroon Tide 101
2. Giles High School Swim Team 73
3. Volunteer High 48
4. Union High School 19
5. Virginia High School Bearcats 18
6. Cherokee High 9
7. Central High School 7
8. Sullivan East High Swim Team 5
Scores — Men
Men — Team Rankings — Through Event 24
1. Virginia High School Bearcats 103
2. Volunteer High 42
3. Giles High School Swim Team 30
4. Galax Maroon Tide 21
5. Central High School 14
6. Sullivan East High Swim Team 10
7. Cherokee High 8
8. J.I. Burton High School 5
9. Home Academy 2
#1 Men 200 Yard Medley Relay
1:58.09 VA 2
Team Relay Finals Time
1 VHS A 2:08.64
Kerr, Carter 15 Austin, Coleman
Moser, John David Said, Omar 16
35.49 36.99 26.20 29.96
2 VOL-SE A 2:26.42
Harris, Ayden 15 Mullins, Aedyn 17
Carter, Matthew 16 Pennington, Alec 15
39.68 36.36 35.82 34.56
- — GMT-VA A DQ
Davis, Coleman 15 Hooven, Caden 15
Belcher, Luke 16 King, Evan 17
45.76 53.91 30.33 41.21
- — CHS-SE A NS
Aglan, Ali 16 Houck, Tucker 17
Goddard, Ben 14 Kenner, Nolan 14
#2 Women 200 Yard Medley Relay
2:11.29 VA 2
Team Relay Finals Time
1 GMT-VA A 2:13.40
Cocke, Ryagan 15 Llamas, Mia C 17
Cocke, Ryley 16 Blevins, Sarah 17
35.00 36.97 29.43 32.00
2 VOL-SE A 2:36.89
Bice, Maggie H 16 Gilliam, Abbey 17
Dalida, Jolee 15 Wade, Bethany 18
41.84 43.30 36.99 34.76
3 GMT-VA B 3:01.61
Robbins, Rayna 16 Cox, McKinley 17
Wyatt, Hope 17 Crowder, Taylor 15
46.99 43.17 44.87 46.58
- — CHS-SE A XNS
Miller, Rebekah 15 Chief, Carlee 16
Price, Neyla 17 Moebuck, Mary 16
- — SEHS-US A NS
Hatcher, Emma 17 Dillard, Riley 16
Willis, Christen 15 Hart, Meredith 17
#3 Men 200 Yard Free
1:58.09 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Said, Omar 16 VHS 2:18.98
31.41 34.39 37.47 35.71
2 Fricker, Elijah 15 VHS 2:46.36
1:18.49 1:27.87
#4 Women 200 Yard Free
2:14.79 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Llamas, Mia C 17 GMT-VA 2:04.19 VA 2
28.59 30.94 32.57 32.09
2 Hart, Rachel 15 GHS-VA 2:38.58
37.14 40.21 41.74 39.49
3 Price, Neyla 17 CHS-SE 2:40.25
35.69 1:23.70 40.86
4 Justice, Grace 17 GMT-VA 3:12.01
39.62 48.90 53.56 49.93
5 Said, Hannah VHS 3:20.84
46.18 51.61 52.34 50.71
6 Taylor, Emma 14 VHS 3:29.11
44.15 52.97 56.13 55.86
#5 Men 200 Yard IM
2:24.59 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Moser, John David VHS 2:19.46 VA 2
26.36 35.59 45.41 32.10
2 Mahaney, Scott 17 GHS-VA 2:41.53
31.02 43.51 50.12 36.88
3 Carter, Matthew 16 VOL-SE 2:52.82
36.38 43.28 51.42 41.74
- — Hooven, Caden 15 GMT-VA NS
#6 Women 200 Yard IM
2:32.49 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Farrier, Odessa 17 GHS-VA 2:45.93
35.71 41.44 49.60 39.18
2 Cocke, Ryagan 15 GMT-VA 2:52.22
37.33 41.55 53.83 39.51
3 White, Abbie 16 GHS-VA 2:52.47
37.38 42.74 49.95 42.40
4 Davidson, Alivia 18 WU-VA 2:59.13
39.74 45.13 49.97 44.29
5 Wyatt, Hope 17 GMT-VA 3:24.17
49.82 54.74 53.26 46.35
- — Willis, Christen 15 SEHS-US NS
#7 Men 50 Yard Free
24.59 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Orr, Camden 17 WC-VA 26.27
2 Mullins, Aedyn 17 VOL-SE 26.90
3 Austin, Coleman VHS 27.68
4 Laisure, Jackson 16 SEHS-US 29.75
5 Kerr, Carter 15 VHS 30.43
6 Rickman, Everest 16 H.S.A 30.94
7 Laisure, Camden 15 SEHS-US 31.71
8 Duncan, Tyler 17 GHS-VA 32.15
9 Lane, Bradley 15 JIB 32.29
10 Aglan, Ali 16 CHS-SE 33.78
11 Pennington, Alec 15 VOL-SE 35.36
12 Hartley, Wilson 14 VHS 36.50
13 Kenner, Nolan 14 CHS-SE 37.14
14 Davis, Coleman 15 GMT-VA 39.61
15 Elkins, Noah 16 JIB 40.11
16 King, Evan 17 GMT-VA 40.52
17 Rhodes, Trevor 16 GHS-VA 41.84
- — Houck, Tucker 17 CHS-SE NS
- — Hanks, Simon 17 GMT-VA NS
- — Belcher, Luke 16 GMT-VA SCR
#8 Women 50 Yard Free
27.29 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Austin, Amelia VHS 28.11
2 Moye, Addison 14 GHS-VA 30.34
3 Gilliam, Abbey 17 VOL-SE 32.00
4 Bice, Maggie H 16 VOL-SE 32.07
4 Turner, Reese 15 VOL-SE 32.07
6 Blevins, Sarah 17 GMT-VA 32.43
7 Weitzman, Rose 18 WU-VA 33.07
8 Todd, Carlie 16 GMT-VA 33.21
9 Sanders, Jordan 17 WC-VA 34.33
10 Wade, Bethany 18 VOL-SE 34.55
11 Holbrook, Autumn 15 WC-VA 35.09
12 Robertson, Braylee 14 NHS-VA 35.28
13 Cox, McKinley 17 GMT-VA 35.31
14 Flanary, Lindsay 15 WC-VA 36.51
15 Giacomelli, Francesca 16 WU-VA 37.22
15 Dillard, Riley 16 SEHS-US 37.22
17 Hatcher, Emma 17 SEHS-US 37.46
18 Robbins, Rayna 16 GMT-VA 38.93
19 Smith, Eliza 16 VOL-SE x39.65
20 Winters, Katelynn 15 SEHS-US 40.17
21 Campbell, Willa 17 WU-VA 41.41
22 Crowder, Taylor 15 GMT-VA x47.14
23 Briggs, Lillian 15 SEHS-US 49.01
24 Flanary, Hailey 15 WC-VA 50.39
25 McKnight, Devin 17 WU-VA 58.81
26 Stuart, Lexy 15 SEHS-US x58.84
27 Gross, Lauren 16 EHS 1:00.26
28 McGlothlin, Katelyn 15 SEHS-US x1:04.03
- — Bebber, Baylee 15 SEHS-US NS
- — Martin, Ellie 14 SEHS-US NS
- — Hart, Meredith 17 SEHS-US NS
- — Huffman, Kelly 15 SEHS-US NS
- — Miller, Rebekah 15 CHS-SE NS
- — Hutchinson, Jayda 14 JIB NS
#9 Men 1 mtr Diving
Name Age Team Finals Score
1 Hanks, Simon 17 GMT-VA 101.20
#11 Men 100 Yard Fly
1:02.39 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Harosky, Adam 16 VHS 1:02.68
28.84 33.84
2 Goddard, Ben 14 CHS-SE 1:21.82
37.10 44.72
#12 Women 100 Yard Fly
1:09.69 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Cocke, Ryley 16 GMT-VA 1:17.05
2 Price, Neyla 17 CHS-SE 1:21.70
37.00 44.70
3 Weitzman, Rose 18 WU-VA 1:39.48
43.45 56.03
#13 Men 100 Yard Free
54.49 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Orr, Camden 17 WC-VA 59.10
28.37 30.73
2 Mahaney, Scott 17 GHS-VA 59.82
28.91 30.91
3 Ridlehuber, Thomas SEHS-US 1:02.19
29.35 32.84
4 Austin, Coleman VHS 1:05.91
31.83 34.08
5 Goddard, Ben 14 CHS-SE 1:10.25
33.84 36.41
6 Rickman, Everest 16 H.S.A 1:11.44
34.47 36.97
7 Fricker, Elijah 15 VHS 1:11.91
35.30 36.61
8 Duncan, Tyler 17 GHS-VA 1:13.69
34.06 39.63
9 Laisure, Camden 15 SEHS-US 1:15.84
36.60 39.24
10 Harris, Ayden 15 VOL-SE 1:16.55
11 Deighan, Francis 17 GHS-VA 1:22.93
38.91 44.02
12 Pennington, Alec 15 VOL-SE 1:28.12
13 Hartley, Wilson 14 VHS 1:29.46
37.41 52.05
14 Elkins, Noah 16 JIB 1:29.81
42.59 47.22
15 Kenner, Nolan 14 CHS-SE 1:33.12
38.51 54.61
- — Hooven, Caden 15 GMT-VA NS
#14 Women 100 Yard Free
59.99 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Moye, Addison 14 GHS-VA 1:07.58
32.08 35.50
2 Dalida, Jolee 15 VOL-SE 1:10.33
33.84 36.49
3 Davidson, Alivia 18 WU-VA 1:10.59
34.22 36.37
4 Turner, Reese 15 VOL-SE 1:14.48
33.83 40.65
5 Blevins, Sarah 17 GMT-VA 1:14.96
36.09 38.87
6 Holbrook, Autumn 15 WC-VA 1:19.42
38.28 41.14
7 Sanders, Jordan 17 WC-VA 1:19.53
37.52 42.01
8 Justice, Grace 17 GMT-VA 1:22.43
39.21 43.22
9 Thompson, Ally 14 VOL-SE 1:22.83
10 Giacomelli, Francesca 16 WU-VA 1:23.99
39.54 44.45
11 Taylor, Emma 14 VHS 1:29.25
41.35 47.90
12 Mullins, Hannah 15 WC-VA 1:29.72
41.36 48.36
13 Law, Kailyn 16 GHS-VA 1:33.13
44.64 48.49
14 Crowder, Taylor 15 GMT-VA 1:49.45
51.85 57.60
15 McKnight, Devin 17 WU-VA 2:15.26
16 Stuart, Lexy 15 SEHS-US 2:17.64
1:03.72 1:13.92
- — Campbell, Willa 17 WU-VA DNF
Did not finish
- — Hutchinson, Jayda 14 JIB NS
- — Huffman, Kelly 15 SEHS-US NS
- — Wade, Bethany 18 VOL-SE NS
#15 Men 500 Yard Free
5:42.29 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Harosky, Adam 16 VHS 5:50.23
31.54 34.48 35.54 35.50
35.78 35.66 35.94 36.39
35.31 34.09
2 Said, Omar 16 VHS 6:30.24
32.59 36.81 38.43 39.41
39.69 40.22 40.80 42.95
38.95 40.39
- — Houck, Tucker 17 CHS-SE NS
#16 Women 500 Yard Free
6:04.19 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Austin, Amelia VHS 6:02.08 VA 2
30.57 35.11 36.59 36.59
37.11 36.99 37.83 38.03
38.22 35.04
2 Hart, Rachel 15 GHS-VA 7:06.67
38.31 42.08 43.61 44.45
44.30 43.29 43.27 43.92
43.34 40.10
3 Todd, Carlie 16 GMT-VA 7:54.07
4 Hatcher, Emma 17 SEHS-US 8:41.19
40.42 48.81 52.60 54.10
56.30 53.32 55.78 54.46
1:45.40
#17 Men 200 Yard Free Relay
1:43.79 VA 2
Team Relay Finals Time
1 VHS A 1:54.72
Harosky, Adam 16 Fricker, Elijah 15
Kerr, Carter 15 Moser, John David
27.56 31.90 30.17 25.09
2 VOL-SE A 2:07.46
Mullins, Aedyn 17 Carter, Matthew 16
Pennington, Alec 15 Harris, Ayden 15
26.79 30.38 42.69 27.60
3 GHS-VA A 2:18.15
Deighan, Francis 17 Duncan, Tyler 17
Mahaney, Scott 17 Rhodes, Trevor 16
1:23.05 27.95 27.15
4 GMT-VA A 2:28.72
Hanks, Simon 17 Belcher, Luke 16
King, Evan 17 Davis, Coleman 15
2:00.87
- — CHS-SE A NS
Goddard, Ben 14 Houck, Tucker 17
Aglan, Ali 16 Kenner, Nolan 14
#18 Women 200 Yard Free Relay
1:56.09 VA 2
Team Relay Finals Time
1 GHS-VA A 2:07.03
Braeck, Emilie 17 Farrier, Odessa 17
Moye, Addison 14 White, Abbie 16
32.11 31.33 31.50 32.09
2 GMT-VA A 2:20.34
Justice, Grace 17 Cox, McKinley 17
Todd, Carlie 16 Wyatt, Hope 17
37.38 34.25 33.77 34.94
3 WU-VA A 2:23.56
Davidson, Alivia 18 Weitzman, Rose 18
Giacomelli, Francesca 16 Campbell, Willa 17
32.10 33.65 36.80 41.01
4 VOL-SE A 2:25.32
Turner, Reese 15 Thompson, Ally 14
Smith, Eliza 16 Wade, Bethany 18
37.55 33.73 39.87 34.17
5 WC-VA A 2:26.33
Mullins, Hannah 15 Sanders, Jordan 17
Holbrook, Autumn 15 Flanary, Lindsay 15
38.50 37.02 36.04 34.77
6 SEHS-US A 2:50.76
Dillard, Riley 16 Hart, Meredith 17
Hatcher, Emma 17 Willis, Christen 15
41.67 51.63 37.14 40.32
- — SEHS-US B NS
Winters, Katelynn 15 Briggs, Lillian 15
Martin, Ellie 14 Huffman, Kelly 15
#19 Men 100 Yard Back
1:05.29 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Kerr, Carter 15 VHS 1:24.91
42.09 42.82
2 Lane, Bradley 15 JIB 1:28.65
3 Harris, Ayden 15 VOL-SE 1:31.39
#20 Women 100 Yard Back
1:08.49 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Llamas, Mia C 17 GMT-VA 1:04.37 VA 2
31.13 33.24
2 Cocke, Ryagan 15 GMT-VA 1:12.99
35.21 37.78
(#20 Women 100 Yard Back)
3 Braeck, Emilie 17 GHS-VA 1:23.66
39.91 43.75
4 Bice, Maggie H 16 VOL-SE 1:32.57
45.10 47.47
5 Mullins, Hannah 15 WC-VA 1:45.62
51.64 53.98
6 Said, Hannah VHS 1:46.52
7 Robbins, Rayna 16 GMT-VA 1:46.74
48.95 57.79
8 Winters, Katelynn 15 SEHS-US 1:47.13
51.84 55.29
9 Smith, Eliza 16 VOL-SE 1:47.85
10 Law, Kailyn 16 GHS-VA 1:48.50
52.83 55.67
- — Martin, Ellie 14 SEHS-US NS
- — McGlothlin, Katelyn 15 SEHS-US NS
- — Miller, Rebekah 15 CHS-SE NS
#21 Men 100 Yard Breast
1:11.99 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 Moser, John David VHS 1:17.83
37.14 40.69
2 Mullins, Aedyn 17 VOL-SE 1:25.25
38.74 46.51
3 Carter, Matthew 16 VOL-SE 1:29.48
41.61 47.87
4 Ridlehuber, Thomas SEHS-US 1:31.19
42.93 48.26
5 Deighan, Francis 17 GHS-VA 1:37.45
45.19 52.26
6 Aglan, Ali 16 CHS-SE 1:42.77
46.44 56.33
7 Belcher, Luke 16 GMT-VA 2:03.35
58.17 1:05.18
- — Laisure, Jackson 16 SEHS-US NS
#22 Women 100 Yard Breast
1:18.39 VA 2
Name Age Team Finals Time
1 White, Abbie 16 GHS-VA 1:22.82
38.26 44.56
2 Farrier, Odessa 17 GHS-VA 1:27.99
41.95 46.04
3 Cocke, Ryley 16 GMT-VA 1:28.69
4 Dalida, Jolee 15 VOL-SE 1:31.58
42.41 49.17
5 Wyatt, Hope 17 GMT-VA 1:32.72
44.14 48.58
6 Gilliam, Abbey 17 VOL-SE 1:32.89
44.44 48.45
7 Cox, McKinley 17 GMT-VA 1:35.07
43.99 51.08
8 Braeck, Emilie 17 GHS-VA 1:39.92
46.75 53.17
9 Flanary, Lindsay 15 WC-VA 1:44.73
46.53 58.20
10 Thompson, Ally 14 VOL-SE 1:55.98
- — Dillard, Riley 16 SEHS-US DQ
One hand touch
53.88 59.41
- — Willis, Christen 15 SEHS-US NS
#23 Men 400 Yard Free Relay
3:57.69 VA 2
Team Relay Finals Time
1 VHS A 4:20.50
Harosky, Adam 16 Said, Omar 16
Fricker, Elijah 15 Austin, Coleman
29.39 1:00.86 30.75 1:04.03
34.35 1:10.90 30.38 1:04.71
2 GHS-VA A 5:35.84
Duncan, Tyler 17 Rhodes, Trevor 16
Deighan, Francis 17 Mahaney, Scott 17
35.45 1:17.19 49.66 1:50.25
39.57 1:26.72 1:01.68
3 GMT-VA A 6:24.84
Hooven, Caden 15 Davis, Coleman 15
King, Evan 17 Hanks, Simon 17
30.29 1:02.46 54.21 2:04.63
42.62 1:45.20 36.11 1:32.55
#24 Women 400 Yard Free Relay
4:23.29 VA 2
Team Relay Finals Time
1 GMT-VA A 4:25.61
Llamas, Mia C 17 Blevins, Sarah 17
Cocke, Ryagan 15 Cocke, Ryley 16
28.15 58.25 34.10 1:12.75
31.64 1:07.39 31.09 1:07.22
2 GHS-VA A 4:55.72
Braeck, Emilie 17 Farrier, Odessa 17
Moye, Addison 14 White, Abbie 16
33.76 1:12.01 36.38 1:18.06
34.70 1:14.10 35.29 1:11.55
3 VOL-SE A 5:04.89
Dalida, Jolee 15 Gilliam, Abbey 17
Turner, Reese 15 Bice, Maggie H 16
34.90 1:26.06 29.25 1:08.44
35.16 1:14.12 15.58 1:16.27
4 GMT-VA B 6:12.99
Todd, Carlie 16 Robbins, Rayna 16
Crowder, Taylor 15 Justice, Grace 17
1:20.14 2:04.24 53.70 1:46.34
57.29 1:38.01 44.40
- — CHS-SE A XNS
Price, Neyla 17 Chief, Carlee 16
Moebuck, Mary 16 Miller, Rebekah 15