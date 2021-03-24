Church Hill Elementary School Honor Roll

A Honor Roll

Dejenay Austin

Haven Barnett

Bentley Barton

Katie Barton

Isaac Bradshaw

Amiee Carter

Ruby Coppinger

Branson Cordell

Laiken Fields

Ryan Fisher

Bella Hall

Arieth Harris

David Helton

Jabin Henard

Sophia Horton

Brooklyn McConnell

Charlie Morgan

Cooper Parsons

Alycia Sanders

J.J. Sell

Charley Smith

Corbyn Venoy

Abram Wood

Clay Williams

A and B Honor Roll

Jansen Arnold

Paityn Arnold

Kendall Bellamy

Haylee Bishop

Rachel Bishop

Isabella Carter

Katelynn Chadwell

Kayleigh Coleman

Sophie Cox

Daisy Cress

Conner Greenwell

Hayden Grigsby

Ashlyn Halley

Chance Hurst

Noah Hyatt

Willow Ingram

Peyton Jones

Camryn Keeler

Kovan Lawson

Bryden Mitchell

Ashlyn Montgomery

Levi Morgan

Oscar Morgan

Ava Nealey

Mariah Pelletier

Hannah Pendleton

Levi Sensabaugh

Aislyn Teague

Haylee Vinson

Olivia Walker

Lily Whitehead

Emma Williams

Shelton Winegar

Hayden Wyler