Church Hill Elementary School Honor Roll
A Honor Roll
Dejenay Austin
Haven Barnett
Bentley Barton
Katie Barton
Isaac Bradshaw
Amiee Carter
Ruby Coppinger
Branson Cordell
Laiken Fields
Ryan Fisher
Bella Hall
Arieth Harris
David Helton
Jabin Henard
Sophia Horton
Brooklyn McConnell
Charlie Morgan
Cooper Parsons
Alycia Sanders
J.J. Sell
Charley Smith
Corbyn Venoy
Abram Wood
Clay Williams
A and B Honor Roll
Jansen Arnold
Paityn Arnold
Kendall Bellamy
Haylee Bishop
Rachel Bishop
Isabella Carter
Katelynn Chadwell
Kayleigh Coleman
Sophie Cox
Daisy Cress
Conner Greenwell
Hayden Grigsby
Ashlyn Halley
Chance Hurst
Noah Hyatt
Willow Ingram
Peyton Jones
Camryn Keeler
Kovan Lawson
Bryden Mitchell
Ashlyn Montgomery
Levi Morgan
Oscar Morgan
Ava Nealey
Mariah Pelletier
Hannah Pendleton
Levi Sensabaugh
Aislyn Teague
Haylee Vinson
Olivia Walker
Lily Whitehead
Emma Williams
Shelton Winegar
Hayden Wyler