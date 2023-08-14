With recent advancements made to updating Surgoinsville parks, the Board of Mayor and Aldermen is now considering purchasing the land next to Creekside Park for park expansion.
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