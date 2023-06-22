The Surgoinsville Board of Mayor and Aldermen voted Tuesday in favor of adding Juneteenth to the list of annual city holidays.
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