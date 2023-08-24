ECU sale

The overgrown property in the foreground is part of a half acre that came with the 5-acre former CIVIS Bank property in Church Hill purchased by Hawkins County in January for $550,000. Eastman Credit Union has offered $70,000 for the detached half acre.

 Jeff Bobo

The Hawkins County Commission’s Budget Committee will take a month to consider an offer from Eastman Credit Union to purchase a half acre adjoining the old Mountaineer Restaurant property in Church Hill.

  