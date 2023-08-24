The Hawkins County Commission’s Budget Committee will take a month to consider an offer from Eastman Credit Union to purchase a half acre adjoining the old Mountaineer Restaurant property in Church Hill.
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