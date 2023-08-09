The Watauga Valley Railroad Historical Society and Museum will sponsor a steam train excursion on the Great Smoky Mountains Railroad on Sept. 16.
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